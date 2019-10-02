قال الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، إنّ التظاهرات الشعب المصري الجمعة الماضي للرد على المغرضين، كان رسالة قوية للداخل والخارج، فالمطلوب كان استهداف الجيش والاقتصاد حتى نظل تحت المطرقة دائما.

وأضاف عبدالعال في كلمة له بالجلسة العامة للبرلمان منذ قليل، أنّ "المغرضين لجأوا لتجنيد بعض ضعاف النفوس داخل البلد، لكننا لن نلتفت لمجنون أو سكران أو موتور، فالشعب المصري أصبح لديه مناعة قوية ضد هؤلاء".

وتابع عبدالعال: "راحوا صوروا 5 ولا 6 خارجين من ماتش وقالوا فيه مظاهرة، كل واحد لو راح صور اللي خارجين من محطة أتوبيس أو أعمالهم يقدر يقول عليها مظاهرة، لكن الشعب المصري رد على كل هذه الأمور الجمعة الماضي".

وأشاد عبدالعال بالتجربة الألمانية في إنشاء بنية تحتية قوية، الذي كان بداية للتقدم الاقتصادي بهذه البلد، بعد أن أصبحت جاذبة للمستثمرين، وأصبحت نموذجا لباقي الدول، فالعالم لم يلتفت لشخصية تاريخية ارتكبت مجازر، وانتبه وتذكر فقط عظمة الشعب الألماني لصنع نهضته.