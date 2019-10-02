يواصل سوق مبيعات سيارات الركوب "الملاكي pc" انخفاضه، حيث كشفت بيانات مجلس معلومات سوق السيارات "أميك"، عن انخفاض في مبيعات الملاكي خلال الشهور الأولى من العام الجاري، مقارنة بالمدة نفسها من العام الماضي، وجاءت المقارنة بين السيارات بحسب الـ"سي سي" الخاص بكل فئة.

أوضح التقرير الصادر، اليوم، من "أميك" أنَّ هناك نسبة انخفاض في مبيعات سيارات "الملاكي" وصلت إلى 10% خلال الشهور الـ8 الأولى من العام الجاري، مقارنة بالمدة نفسها من العام الماضي. ووصلت مبيعات الشهور الـ8 الأولى من عام 2018 إلى 81405 وحدة، بينما وصلت مبيعات الشهور الـ8 الأولى من 2019 إلى 73538 وحدة من السيارات الملاكي.