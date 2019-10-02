أعلنت مديرية الثقافة الجماهيرية بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الأربعاء، عن عرض فيلم "الجمار" الذي شاركت فيه فرقة التلقائيين بـ"موط" من مركز الداخلة، بسينما الهناجر في دار الأوبرا المصرية بالقاهرة.

وقال محسن حسب، وكيل المديرية إن الفيلم يعتبر إضافة للعمل الفني والثقافي للمحافظة بمشاركة فرقة موط للتلقائيين بأعمالها الفنية المتميزة، ويحكي الفلم قصة عائلة عريقة بالوادي الجديد توارثت مهنة تسلق النخيل منذ مئات السنين لجني "الجمار" لاستخدامه في مجالات عدة مفيدة، وكتب سيناريو الفيلم وأخرجه أحمد توفيق وهو من إنتاج الإدارة المركزية للإنتاج المتميز بالهيئة الوطنية للإعلام.

وأكد "حسب" تكريم فرقة التلقائيين بموط بدار الأوبرا المصرية ومنحهم شهادات تقدير على الأداء الفني المتميز بالفيلم.وأوضح أن الجمار هو قلب النخيل وهو قطعة بيضاء من جسم النخيل تستخدم في عدة مجالات منها الطبي ومنها استخراج عسل من الجمار مفيد طبيًا لصحة الإنسان ويطلق عليه " اللبجي".