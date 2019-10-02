تقدم سليمان وهدان وكيل مجلس النواب، باقتراح برغبة لمجلس النواب من أجل رفع قيمة ما يستحقه الفرد في بطاقة التموين من 50 جنيهًا للفرد لـ100 جنيه، بعد التواصل مع الحكومة والجهات المعنية وتوفير الاعتماد اللازم، مؤكدًا أنّ مشروع القانون سيكون هدية البرلمان للشعب المصري العظيم.

وأوضح وهدان في بيان عنه أنّ زيادة الدعم الخاص ببطاقة التموين، يأتي لتخفيف الأعباء الموجودة على كاهل المواطن، ويساعده بشكل كبير على تحمل أعباء المعيشة، مضيفًا أنّ القانون يمثل فرحة لملايين المصريين.

وأشار وهدان إلى أنّه سيعمل على سرعة مناقشة الاقتراح داخل مجلس النواب، والتواصل مع وزارات التموين والمالية والجهات كافة، من أجل سرعة إقرار القانون في أقرب وقت ممكن.