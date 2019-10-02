فاز النائب أحمد السجيني أمين عام ائتلاف دعم مصر، برئاسة لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب للعام الخامس على التوالي، باكتساح 26 صوتا في مقابل 5 أصوات للنائبة دينا عبدالعزيز.

كما فاز النائب محمد الحسيني، والنائب بدوي النويشي، بوكالة اللجنة، والنائبة منى جاب الله بأمانه سر اللجنة.

والنائب المهندس أحمد السجينى، الأمين العام لائتلاف دعم مصر في دور الانعقاد الخامس، هو عضو مجموعة الصداقة البرلمانية المصرية البريطانية، وعضو مجموعة الصداقة البرلمانية المصرية اليابانية، ورئيس جمعية الصداقة المصرية الأوكرانية، ورئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب خلال 4 أعوام متتالية من 2016 حتى تاريخه، وتولى أمين عام ائتلاف دعم مصر "ائتلاف الأغلبية النيابية بمجلس النواب المصري في دور الانعقاد الرابع".

وكان الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، دعا الأعضاء لانتخابات اللجان النوعية بعد اعتماد الكشوف النهائية للجان، إذ تجرى انتخابات هيئات مكاتب اللجان فى مقر اجتماع كل لجنة، ويرأس اجتماع اللجنة أكبر أعضائها الحاضرين سنا، ويتولى أمانة السن أصغرهم من غير المتقدمين للترشح لأي من مناصب هيئات مكاتب اللجان، ويشرفان أيضا على عملية الانتخاب.