فاز رؤساء اللجان البرلمانية في الانتخابات التي جرت اليوم في 24 لجنة من إجمالي 25 لجنة بالتزكية، باستثناء لجنة الصحة، إذ جرت الانتخابات بين الدكتور محمد العماري مرشح حزب مستقبل وطن، والدكتور سعيد حساسين، وفاز فيها العماري.

ومن بين 25 لجنة برلمانية، جرت الانتخابات بها اليوم على مقعد رئيس اللجنة، احتفظ كافة رؤساء اللجان بمقاعدهم، عدا رئاسة لجنة الزراعة، حيث فاز بها هشام الحصري بالتزكية، بدلا من النائب هشام الشيعيني، الذي رأس اللجنة في الدورات الأربعة السابقة، وفي لجنة الإسكان فاز بالتزكية النائب عماد حمودة بدلا من النائب علاء والي، ولم تتعد نسبة التغيرات في اللجان 10% عن دور الانعقاد السابق.