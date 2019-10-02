وسط الأعمال اليدوية والحرف التراثية في معرض "تراثنا" الذي انطلقت فعاليته اليوم والمستمر حتى 6 أكتوبر بمركز مصر للمعارض الدولية، يخطف منفذا يبيع الزهور النظر، بتميز ألوانه وديكوراته واختلافه عن منافذ البيع حوله، لكن للنباتات حرف يدوية أيضا، فمنفذ Egypt Blooms لزهور الزينة يعتمد في المقام الأول على تشكيل النباتات يدويا لإنتاج ديكورات فنية.

"المعرض جميل وخفيف".. هكذا وصف خالد السيد أحمد صاحب مشروع Blooms لنباتات الزينة، معرض "تراثنا"، في أرض المعرض بالتجمع الخاميس والذي يشارك فيه هذا العام نظرا لتعدد عملائه في منطقة التجمع الخامس: "أنا بعمل أشكال مختلفة بنباتات الزرع الطبيعي، والمعرض فرصة جيدة للتواجد في التجمع الخامس"، موضحا أنه على الرغم من أن مقر عمله بحدائق الأهرام إلا أنه لديه عملاء كثر في التجمع الخامس.

"أنا الـBlooms الوحيد في المعرض، والتفاعل مع منتجاتي رائع منذ اليوم الأول فحتى العارضون اشتروا مني".. هكذا قال "خالد" في تصريحاته لـ"الوطن"، موضحا أنه لم يجد معارض زهور "بلومز" غيره وسط منافذ المشغولات اليدوية والتراثية، حيث يتيح المعرض المنتجات التراثية المصرية المتميزة من جميع محافظات الجمهورية ومنها "الكليم اليدوي، التللى، مفروشات اخميم، إكسسوار حريمي، منتجات نحاسية، منتجات زجاجية، منتجات التطريز على القماش - تابلوهات، خياميه، صدف، وحدات إضاءة، سجاد يدوى، خزف، مفروشات، جلود، صواني وتحف خشبية، منتجات سيناء، خوص".

مكتب جامعة القاهرة "وش السعد"

يقول خالد الذي لا يترك معرضا إلا ويشارك فيه للترويج لمنتجاته حيث شارك في معرض الزهور بهولندا ومعرض "أي تي أم" دبي، وغيرها من المعارض المحلية والعالمية، إنه بدأ مشروعه قبل نحو 25 عاما بمكتب في محيط جامعة القاهرة، موضحا أن بعد تخرجه من جامعة القاهرة لم يكتفي بشهادته في التجارة وسافر إلى إسبانيا لدراسة الـ"كت فلور" بجانب قراءات ودورات تدريبية عدة.

"أنا بطبيعتي بحب الزهور" كانت الجملة التي بدأت المشروع الذي بدأ عام 1996، وراقبه خالد وهو يكبر فبدأ في مجال التصدير عام 2001 تقريبا، وأصبح المكتب يصدر للخارج ومعه مرزعة نباتات ومنافذ للبيع في مصر، ويقول خريج كلية التجارة أنه استغل هوايته في حب الزهور لتكون مشروعه، فأصبح يتاجر ويصدر الزهور الطبيعية ونباتات زينة، واللاكي بامبو والدارسينا، وعمل أشكال منها بالجملة وللفنادق.

بورصة لتداول الزهور والنباتات

ويرى "خالد" الذي يعمل في مجال النباتات منذ 25 عاما، إن السوق المصري يحتاج لبورصة لتدوال الزهور والنباتات، وهو ما يسهل على التجار والمستوردين، ومن شأنه زيادة الصادرات والتأثير الإيجابي على الاقتصاد وخصوصا وأنه من المشروعات كثيفة العمالة.