قال المهندس أسامة الشافعي، رئيس الشركة المنفذة لمشروع 306، إن الشركة نجحت في فتح أولى شركاتها في منطقة ألماظة؛ ومن المنتظر افتتاح مثلها في منطقة شيراتون والمعادي ومحافظة طنطا ودمياط، وغدا سيتم افتتاح فرع الشركة بالدقي.

وأضاف "الشافعي" خلال مداخلة هاتفيه له على فضائية "إكسترا نيوز"، أن المشروع يقدم 45 ألف فرصة عمل؛ منها 15 ألف فرصة مباشرة و30 ألف غير مباشرة، موضحا أن المشروع بدأ بعد حديث الرئيس عبد الفتاح السيسي عن أزمة "فتاة البرجر"؛ حتى بدأت الرقابة الإدارية في إقامة مشروع "شارع مصر" وأعقبها قرار الرئيس بتعميم المشروع على كافة المحافظات.

وأكد رئيس الشركة المنفذة لمشروع 306، أن المشروع يطبق الشمول المالي ويدرب الشباب على نظام الصحة والسلامة المهنية وكيفية إدارة المشروع الخاص به بخلاف تدريبه على كيفية معاملة الزبائن والعملاء التابعين له، مشيرا إلى أن الشركة توفر الوحدة الخاصة بالمشروع بالشكل الذي يرغب فيه الشاب: "لازم التيم عندي في الشركة يوافقوا على التعديلات عشان المشروع يبقى ماشي بشكل واحد والعين متبقاش متضايقة".