دعا رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، اليوم، رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر، لقبول مقترحاته بشأن أوضاع الحدود بين بلاده وأيرلندا في ظل أي اتفاق حول خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي "بريكست".

ونقلت قناة "يورونيوز" الأوروبية، اليوم، عن جونسون قوله "تعامل أسلافنا مع مشكلات أكثر صعوبة، نحن بالتأكيد نستطيع حل هذا الأمر"، في إشارة إلى القضايا المتعلقة بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي "بريكست".

وأوضحت القناة، أن رئيس الوزراء البريطاني تحدث حول مقترحاتٍ بشأن إبدال "شبكة الأمان" بإجراءات يمكن أن تجنب مسألة اللجوء إلى نقاط التفتيش الجمركية.

كانت المفوضية الأوروبية أعلنت في وقت سابق، اليوم، أنه بمجرد استقبال مقترحات من الجانب البريطاني فسيتم النظر فيها بموضوعية وفي ضوء المعايير المعروفة.