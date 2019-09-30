قال وزير المالية البريطاني ساجد جاويد، إنه لا يعتقد أن "أحدا يعرف حقيقة" كم ستبلغ كلفة بريكست من دون اتفاق على الاقتصاد البريطاني، معتبرا أن هذا السيناريو يبقى "احتمالا" مطروحا.

وقال في تصريحات لبي بي سي، إن الخروج من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق "ليس السيناريو المفضل لدينا"، و"نحن نعمل للتوصل إلى اتفاق مع شركائنا الأوروبيين"، لكن "لا يمكن أن نؤجل مجددا" موعد بريكست.

ورغم إقرار قانون يحظر خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق، ونص على ضرورة أن يطلب رئيس الحكومة في هذه الحالة تأجيل بريكست، فإن الوزير كرر القول دون إعطاء تفاصيل أنه "لا يمكننا أن نؤجل مجددا" بريكست.

وأضاف جاويد "أن المراد من إقرار هذا القانون واضح، وصعب أكثر سعي الحكومة للتوصل إلى الاتفاق الذي نريد"، مؤكدا "أن الحكومة ستحترم القانون".

وتابع أن الشركات "تريد معرفة موعد انتهاء حالة الشك".

وقال أيضا "هناك احتمال لخروج دون اتفاق، ولهذا نواصل استعداداتنا بأقصى سرعة" لهذا الاحتمال.

وردا على سؤال بشأن ما يتردد عن أن الكلفة على المالية العامة في حال الخروج من دون اتفاق قد تبلغ 30 مليار جنيه استرليني سنويا، قال وزير المالية "لا أعتقد أن أحدا يملك جوابا حقيقيا كاملا على هذا السؤال لكني لم أدّع يوما أن الخروج (من الاتحاد) دون اتفاق لن يكون صعبا".

وأضاف "لمن لديه تجارة مع الاتحاد الأوروبي، لا بد أن يتأثر"، مشيرا إلى أنه في هذه الحالة سيكون للندن "رد اقتصادي مهم" على مستوى الموازنة، وأيضا على المستوى النقدي في تلميح إلى تدخل محتمل للبنك المركزي.