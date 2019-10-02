وفاة شخصين في حادث اصطدام قطار بسيارة ملاكي في خط رشيد - المعمورة

قالت هيئة السكة الحديد، مساء اليوم، إن شخصين لقيا مصرعيهما إثر اصطدام قطار ركاب بسيارة ملاكي، على خط "المعمورة - رشيد".

وأوضحت الهيئة، في بيان، أنه أثناء مسير القطار "779 ركاب" ما بين رشيد والبوصيلي، على خط المعمورة - رشيد، وأثناء عبور السيارة "9214 س ن و" شريط السكة الحديد من مكان غير معد وغير مخطط لعبور السيارات والأفراد، تم الاصطدام بها وإلقائها خارج السكة الحديد، ونتج عن ذلك وفاة اثنين من مستقلي السيارة في الحال.

وأكد المهندس أشرف رسلان رئيس الهيئة، أن سائق السيارة لم يلتزم بتعليمات المرور عند عبور شريط السكة الحديد من أماكن العبور المخصصة لذلك، ما تسبب في وفاة شخصين.

وتناشد الهيئة قائدي المركبات الالتزام بقواعد وتعليمات المرو أثناء عبور شريط السكة الحديد، وذلك للحفاظ على أرواح الأشخاص وممتلكاتهم، وحتى لا تتأخر القطارات بأسباب لا علاقة للهيئة بها.