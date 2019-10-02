الخارجية الفلسطينية: إدارة ترامب تواصل انحيازها للاحتلال الإسرائيلي

قالت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، إن أركان إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يواصلون إطلاق تصريحاتهم المنحازة بشكل كامل للاحتلال الإسرائيلي وسياساته.

وأكدت الوزارة، في بيان، اليوم، أن رؤية فريق ترامب وفريقه وقراراته المنحازة للاحتلال مصيرها الفشل، ولن تنطلي على المجتمع الدولي، ولن تستطيع تزوير الحقائق والتاريخ أو خلق منظومة دولية تخدم الاحتلال وتعمل على "تبييضه"، وأن الاجماع الدولي الرافض لقرارات ترامب والمتمسك بالشرعية الدولية وقرارتها هو الرد الدولي عليه.

وأضافت أن التدخلات الأخيرة لعديد القادة في العالم أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة ما هي إلا تأكيد واضح على مدى الالتزام لهؤلاء القادة بالنظام الدولي القائم وبمرجعيات السلام المعتمدة دولياً، والأولوية التي يعطونها لحل القضية الفلسطينية وفق تلك المرجعيات، داعية إلى البناء على هذه الأجواء الإيجابية التي انعكست خلال أسبوع الجمعية العامة، لتأسيس حراك دولي يواجه مخاطر ما يُعبر عنه فريق ترامب من مؤامرات تحاك ضد الشعب الفلسطيني وقضيته.

وتابعت: "يواصل أركان إدارة ترامب وفريقه إطلاق التصريحات وطرح المواقف المُنحازة بشكل كامل للاحتلال وسياساته في ما يشبه اعترافات علنية بشأن رؤيتهم للصراع القائمة على أساس التبني المطلق لرؤية الاحتلال ومخططاته ومصالحه، كان آخرهم السفير الأمريكي لدى تل أبيب ديفيد فريدمان، في لقاء صحفي ألمح الى إمكانية تأجيل طرح (صفقة القرن)".

وأردفت: "اعتبر أن وعد رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بضم منطقة الأغوار وشمال البحر الميت لا تتعارض مع الصفقة المذكورة، مؤكدا أن الخطة (ستجعل اسرائيل أقوى وأكثر أمناً، وسترضي كافة مناصري اسرائيل، مهما كانت خلفياتهم الدينية)، إضافة إلى مقابلة المبعوث الامريكي للشرق الأوسط جيسون جرينبلات التي لخص فيها الخطوط العريضة للرؤية الأمريكية المنحازة لدولة الاحتلال، معترفاً خلالها بمرتكزات هذا الانحياز الأيديولوجي الظلامي، محاولا إخفاءها".

واستطردت الخارجية الفلسطينية: "جرينبلات في مقابلته تبريراً ساذجاً للقرارات المشؤومة التي اقدم عليها ترامب لصالح دولة الاحتلال، بما فيها اعترافه بالقدس عاصمة لدولة الاحتلال ونقل سفارة بلاده اليها، واعترافه بالسيادة الإسرائيلية على الجولان، ومحاولة تبريره لقرار واشنطن إغلاق مكتب منظمة التحرير في واشنطن ووقف المساعدات المقدمة للأونروا وللسلطة الفلسطينية، تحت شعارات واهية أبرزها حديثه عن المصلحة الأمريكية المباشرة في مثل تلك القرارات، وغياب أية نتائج ملموسة ذات تأثير واضح على الصراع".

وشددت الخارجية الفلسطينية، أن الأخطر من ذلك إقدام جرينبلات على ربط قرارات ترامب بـ"السلام وتأثيراتها المحتملة على عملية السلام"، في تناقض صريح وواضح واستغباء فج للمسؤولين الدوليين، متوهماً بقدرة واشنطن على تسويق تلك القرارات التي تتناقض مع الشرعية الدولية والقانون الدولي على الساحة الدولية.