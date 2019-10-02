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متحدث "النواب" يكشف تفاصيل مقترح لزيادة حصة الفرد في بطاقة التموين

متحدث "النواب" يكشف تفاصيل مقترح لزيادة حصة الفرد في بطاقة التموين

بعد واقعة "أبو تورتة".. هل تواجه العروس "نهال" السجن 3 سنوات عقوبة التشهير؟

بعد واقعة "أبو تورتة".. هل تواجه العروس "نهال" السجن 3 سنوات عقوبة التشهير؟

"التعليم العالي" توجه بـ"تطوير لوائح تدريس الإعلام"

"التعليم العالي" توجه بـ"تطوير لوائح تدريس الإعلام"

إغلاق 11 منشأة غذائية بدكرنس ونبروه لنقص الاشتراطات الصحية

إغلاق 11 منشأة غذائية بدكرنس ونبروه لنقص الاشتراطات الصحية

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الخارجية الفلسطينية: إدارة ترامب تواصل انحيازها للاحتلال الإسرائيلي

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إنفوجراف.. "التخطيط" توضح كيفية طلب استخراج بيان بصلاحية موقع للبناء

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6 تسريبات في ليلة واحدة.. الإخوان بين الفشل والفبركة والإرهاب

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معقود فى نواصيها الخير .. غرائب وعجائب الخيل العربي

"الكونتننتال".. أول مكان يستقبل جلسة عامة للنواب خارج مقر البرلمان

"الكونتننتال".. أول مكان يستقبل جلسة عامة للنواب خارج مقر البرلمان

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