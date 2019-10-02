"التعليم العالي" توجه بـ"تطوير لوائح تدريس الإعلام"

ترأس وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ظهر اليوم، الاجتماع الدوري للجنة قطاع الإعلام والدراسات العامة، بحضور دكتور عادل عبد الغفار رئيس اللجنة، والسيد عطا رئيس قطاع التعليم، ودكتور حسن محمدين مستشار الوزير لشئون المعاهد، وأعضاء لجنة القطاع، وذلك بمقر الوزارة.

ووجه الوزير، خلال الاجتماع، بالتنسيق بين لجنة الإعلام بالوزارة ونظيرتها بالمجلس الأعلى للجامعات، كما وجه بضرورة قيام المعاهد بالمشاركة المجتمعية الجادة في الأطر الجغرافية التي تعمل بها.

وأكد الوزير على ضرورة تطوير لوائح تدريس الإعلام بكافة كليات ومعاهد الإعلام على مستوى الجمهورية، كما أكد على أهمية متابعة وتقييم أداء المعاهد بشكل عام. وناقشت اللجنة في اجتماعها الإعداد لورشة عمل خلال الشهر المقبل لعرض نتائج تقييم لجان المتابعة والتقييم التي قامت بزيارة معاهد الإعلام واللغات خلال العام الدراسي الماضي.

كما تناقش الورشة بحضور أعضاء اللجنة وخبراء الإعلام الأكاديمي والمهني أوجه تطوير الأداء التعليمي والتدريب العملي والمشاركة المجتمعية لمعاهد الاعلام والدراسات العامة.كما ناقشت اللجنة أوجه تحقيق الانضباط في العام الدراسي الجاري تنفيذاً لقرار مجلس شئون المعاهد في هذا الشأن.