إغلاق 11 منشأة غذائية بدكرنس ونبروه لنقص الاشتراطات الصحية

وافق الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية على غلق 11 منشأة غذائية بنبروه ودكرنس لوجود خطر داهم وعدم وجود ترخيص ووجود نقص في الاشتراطات، مشيرا إلى أنه تم ضبط 350 كرتونة لوليتا.

وشدد محافظ الدقهلية على استمرار الحملات الرقابية على منافذ الأغذية ومحال ومصانع بيع وتداول وتقديم الأطعمة والسلع ومتابعة جودة المعروضات، والتأكد من توافر شروط التداول والبيع، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة على الفور تجاه المخالفين.

جاء قرار المحافظ بعد اطلاعه على التقرير المعروض من الدكتور سعد مكي، وكيل وزارة الصحة، والذي أشار إلى المرور على عدد من المنشآت الغذائية شملت 8 محلات لبيع الفسيخ ومخزنين بمركز ومدينة نبروه، ومصنع لوليتا بميت النحال مركز دكرنس، وسحب 16 عينة للتحليل .