صدّق الدكتور إسماعيل عبدالحميد طه، محافظ كفرالشيخ، اليوم الأربعاء، على تغيرالشكل القانوني لبعض المشروعات الاستثمارية المقامة بالمناطق الصناعية ببلطيم ومطوبس، ودفع القيم المالية الخاصة لتغيير الشكل القانوني طبقاً للعقد المبرم بين المحافظة والمستثمرين، بما يحقق الصالح العام لخلق فرص عمل جديدة للشباب لصالح التنمية، وحل مشكلات المصانع المتعثرة والمتوقفة منذ سبتمبر 2018، حيث تم حل أكثر من 40 مشكلة للمصانع المتعثرة بسبب بعض المشكلات الإدارية أو القانونية أو التزامات بين الاطراف المتعددة بين المستثمرين والمحافظة والتنمية الصناعية، والهيئة العامة للاستثمار، وبِدء العمل في تلك المصانع.

وأعلن المحافظ، في بيان له اليوم، أنه تم حل مشكلات بعض الإنشاءات التي كانت متوقفة، لافتا إلى أن المشروعات إضافة للمنطقة الصناعية بهدف تنمية المناطق الصناعية وزيادة الإنتاج وتوفير فرص العمل ودعم الاقتصاد الوطني التي بدأ يكتمل المجهود المبذول بها لرفع كفاءة الخدمات لتشجيع المستثمرين على ضخ أموال جديدة ما ينعكس على زيادة فرص العمل والحد من الهجرة غير شرعية.

وقال "طه" إن منطقة بلطيم الصناعية على مساحة 114 فداناً وتضم 105 مصنعاً متنوع الأنشطة، كما تقام منطقة مطوبس الصناعية على مساحة 1660 فدانا تم إنشاء 56 مصنعا بمرحلتها الأولى على مساحة 160 فداناً بجانب الموافقة على تخصيص 90 قطعة أرض بالمنطقة الصناعية لتصل عدد المشروعات بها إلى 146 مشروعا صناعيا متعددة الأنشطة للعديد من الصناعات منها صناعة الأعلاف والزيوت والنسيج والبلاستيك، والمنتجات الغذائية والألبان وجار حاليا إنهاء إجراءات تخصيص 57 قطعة أرض لإقامة مشروعات خلال الفترة القليلة المقبلة بالتعاون مع الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

وأضاف أن المنطقة الصناعية تتمتع بمميزات تنافسية للاستثمار، حيث تقع على الطريق الدولي الساحلي مباشرة، وتبعد كيلو مترات عن ميناء البرلس البحري، ومحطة كهرباء البرلس، وتقع بمنطقة عمالة مدربة على جميع الصناعات، إضافة إلى تمتعها بمناخ جيد بقربها من البحر المتوسط بمترات، وبها كورنيش ترفيهي وعلاجي، لافتا إلى أن المحافظة تتمتع بالعديد من مقومات الاستثمار وأهمها موقعها الجغرافي المتميز.

جاء ذلك بحضور الدكتور عصام الشافعي، مدير إدارة الاستثمار بالمحافظة.