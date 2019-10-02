أعلنت الكنيسة الأرثوذكسية استعدادها لإنشاء دير للراهبات فى ولاية سيدنى بأستراليا، وقال القس بولس حليم، المتحدث الرسمى باسم الكنيسة، فى بيان، اليوم، إن البابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، التقى فى المقر البابوى، الراهبتين تاماف كاترينا، وتاماف إليزابيث، من دير القديسة دميانة بالبرارى، وبحث معهما ترتيبات الدير الجديد الذى سيحمل اسم «العذراء مريم» وسيقام بمنطقة لورا فى سيدنى.

واستقبل البابا كهنة كنيسة السيدة العذراء بالزيتون فى القاهرة، وأعضاء مجلس الكنيسة، لمناقشة سير العمل الخدمى والرعوى والأنشطة المختلفة بالكنيسة.

وأعلنت الكنيسة ترجمة كتب البابا تواضروس الثانى إلى اللغة الرومانية، خلال لقاء جمع البابا مع السفير الرومانى بالقاهرة، المهتم بترجمة الكتب الكنَسية من العربية إلى الرومانية.

إحياء الذكرى الأولى لرحيل "بيشوى" بـ"قداس وفيلم تسجيلى"

من جهة أخرى، أحيت الكنيسة، اليوم، الذكرى السنوية الأولى لرحيل الأنبا بيشوى، مطران كفر الشيخ ودمياط، بقداس إلهى بدير القديسة دميانة بالبرارى، ترأسه الأنبا ماركوس، أسقف الإيبارشية، فيما احتفت قناة مارمرقس، الناطقة بلسان الكنيسة، بالمطران الراحل، وأنتجت فيلماً تسجيلياً عن حياته باسم «سراج لا ينطفئ»، وتبارى عدد من أساقفة الكنيسة فى رثاء الأنبا بيشوى، فوصفه الأنبا موسى، أسقف الشباب، بـ«اللاهوتى القدير»، وقال عنه الأنبا مارتيروس، أسقف عام كنائس شرق السكة الحديد، إنه كان راهباً ناسكاً.

وأعلن المكتب البابوى للمشروعات التابع للمقر البابوى عن منحة لتنمية مهارات الموارد البشرية وتعليم مهارات أساسيات التسويق الرقمى من «جوجل»، بالتعاون مع مؤسسة التعليم من أجل التوظيف، وستتيح المنحة حضور يوم التوظيف ومقابلة ممثلى كبرى الشركات، لضمان الحصول على فرصة عمل بعد التخرج، على أن ينتهى موعد التقديم للمنحة إلكترونياً، 10 أكتوبر الحالى.