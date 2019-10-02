أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، اليوم، أن مساعدة الوزير المكلفة العقوبات المالية سيجال ماندلكير غادرت إدارة الرئيس دونالد ترامب، لتعود الى القطاع الخاص، وعيّنت المحامية ماندلكير في يونيو 2017 لهندسة العقوبات الاقتصادية القاسية التي تشكّل إحدى الأدوات الرئيسية في سياسة إدارة ترامب الخارجية، وخصوصا بازاء إيران.

وكتب وزير الخزانة ستيفن منوتشن، اليوم، "بفضل قيادة سيجال الراسخة ونظرتها الاستراتيجية لمكتب الإرهاب والاستخبارات المالية، اضطلعت وزارة الخزانة بدور مركزي بشكل متزايد في مسائل الأمن القومي"، موضحا أنّ ماندلكير "نشطت بصورة شاقة لكي نستخدم أدواتنا الاقتصادية النافذة ويكون لها أثر من أجل عالم أكثر أمناً"، وتابع الوزير الأمريكي قائلا: إنّ مساعدته أبلغته منذ الصيف "بالرغبة في العودة إلى القطاع الخاص". وسيتولى في الوقت الحالي نائب وزير الخزانة، جاستن موزينيتش، المنصب.