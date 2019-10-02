أعلن الدكتور بكر عبدالمنعم، رئيس حي شرق شبرا الخيمة، موافقة الدكتور علاء مرزوق، محافظ القليوبية، على دعم منظمة النظافة الجديدة بالحى بـ 110 صندوق قمامة لتوزيعها بجميع أماكن التجمعات واستبدال نقاط التجمعات بأحواض زرع وتجميلها في إطار الاهتمام برفع مستوى الخدمات المقدمة لأبناء المحافظة وأهالي الحي، ورفع كفاءة منظومة النظافة والحفاظ علي الشكل الجمالي.

وأضاف "بكر" أنه جرى توزيع 30 صندوقا بشارع 135 والمرور وقهوة شرف وبشارع 15 مايو، وجار توزيع باقي الصناديق على نقاط التجميع، مشيرا إلى أن المحافظ كلف الحي برفع الإشغالات والإعلانات المخالفة، ورفع على الفور، واتخذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين، كما جرى البدء بدهان الرصيف بشارع 135، وجار العمل والمتابعة .