تفقد الدكتور علاء عبدالحليم مرزوق، محافظ القليوبية مستشفى ناصر العام بشبرا الخيمة بعد تطويرها ورفع كفاءتها بإجمالي 65 مليون جنيه، حيث تم تطوير جميع الأقسام الداخلية والعمليات والاستقبال والطوارئ والعناية المركزة، وتعديل أنظمة الحريق والسلامة الأمنية، والتي من المقرر افتتاحها خلال شهرين لخدمة المواطنين.

رافق المحافظ خلال الجولة الدكتور حمدي الطباخ، وكيل وزارة الصحة، والدكتور بكر عبدالمنعم، رئيس حي شرق شبرا الخيمة، وعدد من القيادات التنفيذية.

وتفقد المحافظ أجنحة المستشفى بعد تطويرها والاستقبال والعيادات، واطمأن على المرضى وتوافر الأدوية والمستلزمات الطبية، كما أعطى المحافظ تعليماته لمدير المستشفى بالعمل على راحة المرضى، موجها بسرعة إنهاء المفروشات الطبية والأجهزة والمعدات لافتتاح المستشفى خلال أقرب وقت ممكن لتلبية احتياجات المواطنين.