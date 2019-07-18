أعلنت مديرية الصحة في محافظة القليوبية، إجمالي عدد السيدات اللاتي أجريت لهن الفحوصات ضمن مبادرة "دعم صحة المرأة المصرية" منذ انطلاقها أول يوليو الجاري، حتى مساء اليوم، بلغ 150 ألف سيدة بنطاق المحافظة، حيث تشهد مراكز ووحدات المحافظة إقبالًا كثيفًا من النساء.

من جهته، قال الدكتور علاء مرزوق محافظ القليوبية، إن المستهدف من الحملة مليون و600 ألف سيدة بالقليوبية، وتم الاستعداد الكامل للحملة من خلال تجهيز 161 وحدة صحية، وتم تدريب 190 طبيبة نظريًا.

وأوضح مرزوق، أن المبادرة تعد حزمة جيدة من الخدمات الصحية المقدمة للمرأة المصرية والتي تشتمل الكشف الكامل عن جميع الأمراض التي قد تصيب المرأة بداية من سوء التغذية ومشكلات البلوغ والحمل ومتابعته والمضاعفات الناتجة من الحمل المتكرر بالإضافة إلى الكشف عن سرطان الثدي في المراحل المبكرة.

وأشار محافظ القليوبية، إلى أن الحملة يتم خلالها الكشف المبكر عن أورام الثدي والأمراض الغير سارية "السكرى، ضغط الدم، السمنة" والاهتمام بالصحة الإنجابية للسيدة بعمر الإنجاب، حيث تستهدف تلك الحملة النساء من 18 سنة وبدون حد أعلى، كما تشمل ندوات للتوعية الصحية للسيدات والفتيات وكيفية الفحص الدوري للثدى وأهمية التغذية السليمة للحد من زيادة الوزن وبالتالي الحماية من الأمراض المصاحبة.