انطلقت فعاليات المؤتمر الدولي التاسع لمركز الأورام بجامعة المنصورة الليلة، والمنعقد هذا العام بالتعاون مع رابطة الأطباء العرب لمكافحة السرطان تحت شعار "نحو حياة أفضل لمرضى السرطان في مصر"، وتستمر فعالياته خلال الفترة من 2 إلى 3 أكتوبر الجاري، بحضور نخبة من أساتذة جراحة وطب وعلاج و تشخيص الأورام في مصر وعدد من الدول العربية والأوروبية والولايات المتحدة الأمريكية واليابان.

ويناقش المؤتمر هذا العام أحدث ما توصل إليه العلم في مجال علاج وجراحات الأورام، ويهدف إلى نقل وتبادل الخبرات المختلفة بين جميع المشاركين في المؤتمر من مختلف الجنسيات من خلال مجموعة من الجلسات العلمية في مجالات جراحة الثدي، وأورام النساء والدم والرئة والأطفال وزراعة النخاع، كما ينعقد على هامش المؤتمر 3 ورش عمل ضمت تخصصات التمريض، وورشة عمل الصيدلية الإكلينيكية للوقوف على أحدث ما توصل إليه العلم في مجال تحضير العلاجات الكيماوية لمرضى الأورام، وكذلك التغذية الوريدية وأنظمة التغذية الخاصة بمرضى الأورام، وورشة تطبيقية لقسم الأشعة لمناقشة الطرق الحديثة لفحص الثدي للاكتشاف المبكر عن الأورام، ودورة تدريبية للتدريب على أقص الطرق لكيفية أخذ العينات من الثدي.

وقال الدكتور محمد حجازي، مدير مركز الأورام، إن مرض السرطان أصبح مرض العصر، ولذلك أصبح لزاما علينا تطوير وسائل التشخيص والكشف المبكر والعلاج لمواجهتها، والقضاء عليه في سبيل تحقيق شفاء مرضى السرطان وزرع الأمل لدى المرضى.

وقدم "حجازي" الشكر والتقدير للدكتور أشرف عبدالباسط رئيس الجامعة ولشباب الأطباء ولكل العاملين بالمركز في كافة التخصصات والأقسام والذين قدموا نموذجا فريدا لكيفية التكامل من أجل تقديم أفضل خدمات طبية للمرضى داخل المركز.

وعرض المؤتمر فيلما عن مركز الأورام وكذلك فيلما تسجيليا عن افتتاح وحدة كبسولات زرع النخاع والتى تم إعلان بدء العمل رسميا بها الأسبوع الماضى بدخول ثلاث حالات زراعة نخاع.