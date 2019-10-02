تنظم كلية الهندسة جامعة عين شمس ندوة عن المسابقة المفتوحة لمختبر الشهرة، يوم الثلاثاء الموافق 8 أكتوبر الجاري بقاعة PDU، الطابق الأول من مبنى CHEP، كلية الهندسة - جامعة عين شمس، لكل من تتراوح أعمارهم بين 18 و40 عامًا يعملون أو يدرسون التكنولوجيا أو الهندسة أو الطب أو الأحياء أو الكيمياء أو الفيزياء أو الرياضيات، ويشمل موظفي القطاع الخاص والعام.

ووفق بيان صادر عن الجامعة، تستضيف الندوة محاضرون وباحثون في مواضيع العلوم والهندسة والرياضيات، بما في ذلك معلمي العلوم المتخصصة مع درجة العلوم و العاملون على تطبيق العلوم أو التكنولوجيا الهندسية أو الرياضيات (مثل كتبة براءات الاختراع والإحصائيين والاستشاريين في الصناعة) وطلاب جامعة العلوم والرياضيات أو الهندسة 18 أو أكثر والذين يطبقون العلوم أو الرياضيات أو الهندسة في القوات المسلحة أو الهيئات الحكومية وكذلك العلوم، الهندسة، الرياضيات في الصناعة أو الأعمال.

وتعتبر مسابقة مختبر الشهرة واحدة من أكبر مسابقات التواصل العلمي في العالم.

وتمثل المسابقة مصر في نهائي FameLab الدولي في المملكة المتحدة، كما تفتح الأبواب أمام الفرص العالمية في مجال الاتصالات العلمية.