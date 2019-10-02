نشرت الصفحة الرسمية للمتحدث باسم القوات المسلحة العقيد أركان حرب تامر الرفاعي، 4 "بروموهات" تحتفل فيها بنصر أكتوبر 1973 المجيد، والذي جسدت فيه القوات المسلحة أسمى معاني التضحية والفداء وأعادت فيه الكرامة لمصر والأمة العربية؛ بانتصارها الساحق على العدو الإسرائيلي.

وجاء في البرومو الأول: "آن الأوان.. لم نكن لنقبل الهزيمة أو أن ينتهك شبر واحد من تراب مصر، وبدأت سيمفونية، يقود عازفيها مايسترو محترف لتلوح لنا في الأفق بوادر النصر، القوات المسلحة المصرية تنتفض بأيادٍ سمراء قوية لتعود سيناء مصرية".

وتضمن البرومو الثاني شهادة للواء دكتور ممدوح عطية، أحد قادة حرب أكتوبر، قال فيها: "أنت هجمت في عز الظهر، وهجمت بالمواجهة وهو لا يجيد إلا التطويق والالتفاف، وهناك فرق في الشخصية"، مختتما بالآية الكريمة: "وكان حقا علينا نصر المؤمنين".

وبدأ البرومو الثالث بجزء من خطاب سابق للرئيس الراحل جمال عبدالناصر، قال فيه "إننا جميعا نحافظ على سيادتنا، ونؤمن بحقنا في الحياة، ونحن نؤمن بحقنا في وطننا".

وجزء آخر من خطاب للرئيس الراحل أنور السادات: "إننا قاتلنا وسوف نقاتل من أجل تحرير أراضينا، التي أمسك يها الاحتلال الاسرائيلي سنة 1967، ومطلبنا في الحرب معروف لا حاجة بنا لإعادة شرحه، نأتي اليوم ونحن مرفوعة هامتنا، مرتفعة راياتنا، ولكن علينا أن نعرف أن المهمة لم تنته بعد".

وجزء من خطاب سابق للرئيس عبدالفتاح السيسي، قال فيه: "لازم نبني بلادنا بإدينا وعرقنا وصبرنا وتحملنا، المصريين أرادوا بجد إنهم يغيروا الواقع بتاعهم".

وجاء البرومو الرابع بجزء من خطاب سابق للرئيس السادات: "كنت أعرف أن الأمم العظيمة، عندما تواجه تحدياتها الكبرى فإنها قادرة على أن تحدد لنفسها أولوياتها بوضوح لا يقبل الشك".

ثم جزء من خطاب سابق للرئيس عبدالفتاح السيسي: "اتوجه بالتهنئة للعالم العربي في ضوء ما قدمه من تضحيات خلال تلك الحرب، دفاعا عن الأراضي العربية المحتلة، وسعيا لتحريرها، وهو ما مثل ملحمة عظيمة في التكاتف في الدفاع العربي المشترك ما أحوجنا إليه اليوم".