شنت مديرية الطب البيطري بكفرالشيخ، بالإشتراك مع مديرية التموين، ومباحث التموين، اليوم الأربعاء، عدداً من الحملات التفتيشية على محال بيع الأسماك الطازجة والمملحة بمراكز المحافظة، للتأكد من صلاحية الأسماك المعروضة للاستهلاك الآدمي، عقب تحذير وزارة الصحة من تناولها.

وأسفرت الحملات التفتيشية التي ترأسها الدكتور محمد البراوي، مدير عام الصحة العامة والمجازر، والدكتور أسامة عوض، مدير إدارة المجازر والتفتيش على اللحوم، عن ضبط 1615 كيلو أسماك بوري مملحة "فسيخ" غير صالحة للاستهلاك الآدمي، إضافة إلى 43 كيلو لحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية، وذلك في مراكز كفرالشيخ ودسوق وقلين وبيلا وبلطيم.

تم التحفظ على جميع الكميات المضبوطة، وتحرر 16 محضر للمخالفين، وجار العرض على النيابة العامة للتحقيق، كما تم ضبط كمية فسيخ فاسده قدرها 195 كيلو بالبرلس، وتحرير 4 محاضر.

ضمت الحملات في عضويتها الدكتورة هايدي حسني زهرة، طبيب تفتيش بإدارة المجازر، والدكتور رامي سلامة، رئيس قسم التفتيش بإدارة بيلا، والدكتور وليد شاهين رئيس قسم التفتيش بإدارة كفر الشيخ، والدكتور عبدالله السبيعي رئيس قسم التفتيش بإدارة بلطيم، والدكتور محمد كاسر رئيس قسم التفتيش بإدارة دسوق، والدكتور أحمد زهير رئيس قسم التفتيش بإدارة قلين، بالاشتراك مع رجال مباحث التموين و الرقابة التموينية.