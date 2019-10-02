قال محمد مختار، المتحدث باسم صندوق تحيا مصر، إن الصندوق وفّر مليار جنيه لإتمام عمليات المياه البيضاء ضمن مبادرة "نور حياة"، وكذلك توفير مليون نظارة للتلاميذ، ومليون نظارة للكبار.

وأكد مختار، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "صالة التحرير"، الذي يُعرض على شاشة "صدى البلد"، مع الإعلامية عزة مصطفى، أن مبادرة نور حياة تستهدف كبار السن بإجمالي مليوني مواطن.

وأضاف "مختار"، أن الصندوق ملتزم بإجراء العمليات مجانا بالتعاون مع الخدمات الطبية للقوات المسلحة بالعدسة الأمريكية وليس الصينية أو الهندية، حيث سيتم إجراء 200 ألف عملية مياه بيضاء لكبار السن، مؤكدًا أن كل ما يتعلق بالمبادرة سواء الشق الأول لطلبة المدارس أو الشق الثاني لكبار السن يقدم مجانا.

وأشار المتحدث باسم صندوق تحيا مصر، إلى أنه يمكن لكبار السن التواصل مع مبادرة "نور حياة" عن طريق منظمات المجتمع المدني التي تتعاون مع صندوق تحيا مصر أو الاتصال بـ 15118، مؤكدًا أن من يرى أن هناك حالات تستحق الحصول على خدمات المبادرة عليه التواصل مع صندوق تحيا مصر عن طريق الصفحة الرسمية للصندوق عبر فيس بوك.

وأوضح أن "نور حياة" ستستكمل عملها يوم الاثنين المقبل، وستتواجد في عشر محافظات، منها خمس بدأت أنشطة المبادرة فيها وهي قنا والإسكندرية والمنيا والأقصر والشرقية، وغطت المبادرة فيها مائة ألف تلميذ بعد المسح الطبي، وباقي المحافظات هي مطروح والدقهلية والقليوبية والسويس وبني سويف، مؤكدًا أن المرحلة الأولى تستهدف 660 ألف تلميذ، طبقا للإحصائيات، ومن الممكن زيادة العدد مع عمليات الفحص الطبي.