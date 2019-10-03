يتصف مولود برج الجدي بالذكاء الشديد، إلى جانب إنه يحب الموسيقى والرياضة، وتقدم خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد، توقعات حظك اليوم لمواليد البرج على الصعيدين المهني والعاطفي.

حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيد المهني

رغم الضغوط تستطيع أن تتغلب على أي إجهاد أو مسئوليات توضع على عاتقك إذا نظمت جهودك، فقط لا تعلن عن خططك.

حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيد العاطفي

القمر في منزلك الثاني عشر يجعلك تميل للانعزال والغموض قليلا فقط تجنب التعالي.

ومن أبرز مشاهير برج الجدي النجم العالمي جيم كاري، ويوافق تاريخ ميلاده 17 يناير.