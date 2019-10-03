مدّدت السلطات الجزائرية، اليوم، التوقيف الاحتياطي للمعارض كريم طابو، أحد وجوه الحركة الاحتجاجية في الجزائر، بعدما كانت أوقفته الأسبوع الماضي بتهمة "التحريض على العنف".

وقال محاميه نور الدين بني سعد لوكالة الأنباء الفرنسية "فرانس برس"، إن طابو مثل أمام قاضي التحقيق في محكمة الجزائر العاصمة، والذي أمر بوضعه قيد التوقيف الاحتياطي بتهمة "النيل من بالوحدة الوطنية والتحريض على العنف".

وطابو "46 عاما"، مؤسس حزب "الاتحاد الديموقراطي الاجتماعي" غير المرخّص، وكان أودع الحبس الاحتياطي مرة أولى في 12 سبتمبر الماضي، بعدما وجّهت إليه محكمة تيبازة تهمة "إضعاف معنويات الجيش"، وغداة إطلاق سراحه في 25 سبتمبر الماضي، أعيد توقيفه للمثول أمام قاضي التحقيق الذي أمر بإيداعه مجددا الحبس الاحتياطي.

وقال المحامي بني سعد إن طابو، وخلال جلسة الاستجواب في 26 سبتمبر الماضي "رفض الرد على أسئلة القاضي ما لم يحضر محاموه"، موضحا أنه جرى في نهاية المطاف "الاستماع لإفادته (الأربعاء) حول الأفعال المنسوبة إليه بحضور محاميه".

وشارك طابو في كلّ المظاهرات الاحتجاجية منذ انطلاقها في 22 فبراير الماضي، فيما أكدت "اللجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين" أن السلطات القضائية قرّرت تمديد الحبس الاحتياطي لـ25 شخصا أوقفوا في سبتمبر الماضي خلال مظاهرات ضد النظام.

وتقرر الإفراج عن الناشط بلال زيان، المصاب بمرض السرطان، والذي أوقف في 13 سبتمبر الماضي ووضعه تحت رقابة قضائية.

وأوقف عشرات المتظاهرين في العديد من مدن الجزائر، بينهم عدد كبير أوقف في العاصمة، ووضعوا قيد الحجز الاحتياطي بانتظار بدء محاكماتهم لمخالفتهم قرارا أصدره رئيس أركان الجيش الفريق أحمد قايد صالح يحظر رفع أي علم غير العلم الوطني الجزائري خلال التظاهرات، لا سيّما راية الأمازيغ، وحدّدت السلطات الجزائرية يوم 12 ديسمبر المقبل موعدا لإجراء الانتخابات الرئاسية على الرغم من المعارضة المستمرة للحركة الاحتجاجية.