قالت مي عبدالحميد، رئيس مجلس إدارة صندوق التمويل العقاري والمدير التنفيذي لصندوق تمويل الاسكان الاجتماعي، إن الصندوق قد استقبل طلب عدد كبير من الجمعيات الأهلية لتوفير وحدات سكنية لليتيمات؛ فيما يظل سن المتقدم هو العائق الوحيد أمامه.

وأضافت "عبدالحميد" خلال مداخلة هاتفية لها ببرنامج "مساء DMC" والذي يقدمه الإعلامي رامي رضوان، والمذاع على فضائية "DMC"، أن الصندوق قدم طلبا لرئاسة مجلس الوزراء لإعفاء الأطفال اليتامي من شرط السن بالمشروع القومي للإسكان الاجتماعي، موضحة أن تلك الوحدات تأتي بغرض الإقامة فقط ولا يستطيع التصرف فيها بالبيع أو الإيجار "هي مسكن ليه فقط".

وأكدت رئيس مجلس إدارة صندوق التمويل العقاري والمدير التنفيذي لصندوق تمويل الإسكان الاجتماعي، أن الدولة تخصص الوحدات التي تحتاجها الجمعيات الأهلية وتتعامل الأخيرة مع المتقدمين من طرفها وتراقبهم حتى لا يتصرفوا في الوحدة بالإيجار أو البيع، مشيرة إلى أن الشروط الواجب توافرها لكل من يريد الحصول على وحده سكنية بأن يكون السن من 21 عاما إلى 50 عاما ويكون مصري الجنسية والزوج والزوجة لا يتجاوز دخلهم الـ5700 وفي حال الشاب الأعزب لا يتجاوز دخله 4250.