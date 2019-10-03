"التأمين الشامل": قيمة الاشتراك في المنظومة 5% من الدخل الشهري للمواطن

قال الدكتور محسن جورج، مستشار الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، إن الفرق بين منظومة التأمين القديمة والتأمين الصحي الشامل هو الوصول لجميع الفئات، خاصة غير القادرين، حيث إن هدف المنظومة الجديدة هو تكلفة العلاج عن 100 مليون مواطن، موضحًا أن الدولة سترفع أعباء التأمين الصحي عليهم بالكامل من الاشتراك والمساهمات عند تلقى الخدمة لغير القادرين.

وأضاف "جورج"، خلال حواره في برنامج "الحياة اليوم"، الذي يُعرض على شاشة "الحياة"، مع الإعلامي خالد أبو بكر، أن وزارة التضامن الاجتماعي وكذلك وزارة المالية، فضلًا عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء وضعوا عدة معايير لفئة غير القادرين، وهم جميع المستفيدين من "تكافل وكرامة" والضمان الاجتماعي والمتعطلين عن العمل ولا يملكون دخلا، وفاقدي الرعاية الاجتماعية وذوي الإعاقة، وصاحب الدخل غير القادر على احتياجات أسرته.

وأشار مستشار الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، إلى أن غير القادرين يتراوح عددهم من ربع إلى ثُلث المواطنين في الدولة، مضيفًا: "لو مريض سرطان وتكلفة علاجه مليون جنيه، الدولة هتتحمل جميع المصاريف"، وتم تقسيم محافظات مصر في هذه المنظومة لـ 6 مراحل، أولها السويس والإسماعيلية والأقصر وأسوان وجنوب سيناء وبورسعيد.

وأوضح أن قيمة الاشتراك في التأمين الصحي 5% من الدخل الشهري للمواطن، بواقع 1% على العامل و4% على صاحب العمل بحد أدنى 50 جنيهًا على الأخير، وسيتم تحصيل الاشتراك من العاملين بالحكومة وقطاع الأعمال العام وقطاع الأعمال الخاص، بينما سيتم خصم 2% فقط من قيمة المعاش الشهري لأصحاب المعاشات.