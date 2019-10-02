توافد مواطنو جنوب سيناء، لليوم الثاني، على كافة الوحدات والمراكز الطبية المختلفة بكافة مدن المحافظة، وذلك لتسجيل أفراد العائلة بمنظومة التأمين الصحي الشامل ببطاقة الرقم القومي.

وقال الدكتور خالد أبو هاشم وكيل وزارة الصحة بجنوب سيناء، إنه تم تحديد الوحدة الصحية بأبوصويرة والمركز الطبي بمدينة رأس سدر، والمركز الحضري بأبوزنيمة، ووحدة السلام بالعرايشية بمدينة أبورديس، ومركز رعاية الأمومة والطفولة بطور سيناء، والمركز الطبي بالرويسات بمدينة شرم الشيخ، والمركز الحضري بمدينة نويبع، للتسجيل، حيث يتجه المواطن ببطاقة الرقم القومى لأقرب وحدة أو مركز طبي له لتسجيل البيانات الخاصة به وبأسرته كاملة لفتح الملف العائلي.

ومن جانبه، أكد الدكتور أحمد السبكي مدير مشروع التأمين الصحي الشامل مساعد وزير الصحة والسكان لشئون الرقابة والمتابعة، على استمرار توافد المواطنين فى اليوم الثانى للتسجيل بمنظومه التأمين الصحى الشامل الجديد ضمن محافظات المرحلة الأولى، وهي: السويس، والأقصر، وجنوب سيناء، وأسوان، والتى بدأت أمس، فى التسجيل وفتح الملف العائلي للأُسر بجميع إدارات المحافظة الصحية بالرقم القومي، دون التقيد بمقر السكن داخل الإدارة الواحدة.

وأكد السبكي أن عملية التسجيل بمنظومة التأمين الصحي الشامل ستتم من خلال التوجه للوحدة أو المركز الأقرب للمواطن ببطاقة الرقم القومي أو صورة منها، إضافة للرقم القومي للزوجة والأرقام القومية للأولاد أو شهادات الميلاد، في حالة أن عمر الأولاد دون 18 عاما ولم يستخرجوا بطاقة للرقم القومي، ليقوم بتسجيل البيانات الخاصة به وبأسرته كاملة، ومن ثم يتم فتح الملف العائلي له ليتم بعدها تحديد موعد للفحص الطبي الشامل ليطمئن المواطن على صحته وصحة أسرته.

وأضاف السبكي أن نظام التأمين الصحي الشامل يتيح إجراء الفحص الشامل بعد تحديد موعد مُسبق لإتمام الفحص، والذي يتضمن إجراء كشف عام من طبيب الأسرة، وتحليل معملي، وفحص أسنان مجانا، لتسجيل الحالة الصحية للمواطن وأسرته، بما يضمن مستقبلا إنشاء خريطة صحية للمواطنين المصريين تعمل على مواجهة أي أمراض في المجتمع المصري، وفقا لطبيعة تواجدها في المجتمع، ما يضمن خطة تحرك فعالة واستراتيجية في هذا الإطار.