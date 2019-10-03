اتهم حزب المحافظين المعارض في كندا، اليوم، رئيس الوزراء وزعيم الحزب الليبرالي، جاستن ترودو، بانتهاك قواعد الحملة الانتخابية أثناء تواجده في مدينة تورونتو.

ودعا النائب البرلماني عن حزب المحافظين، بيتر كنت، المرشح عن دائرة ثورنهيل في أونتاريو، مفوضة الانتخابات في تورونتو فاليري جيبسون، إلى التحقيق في اللقاء الانتخابي الذي أجراه ترودو في تورونتو، خاصة ما وصفه "بالاستخدام غير سليم لمرافق المدينة التي يمولها دافعو الضرائب" من قبل الحزب الليبرالي.

وكان بيتر كنت، يشير إلى تجمع أجراه ترودو، الأحد الماضي، مع متطوعي حملته الانتخابية في ميدان "ناثان فيليبس سكوير" في وسط مدينة تورونتو، وتمنع المدينة بموجب قواعدها خلال الحملات الانتخابية، استخدام المرافق العامة والبنى التحتية لأي غرض انتخابي من قبل مرشح أو طرف ثالث مسجل أو حزب سياسي، كما تمنع رفع لافتات بجانب الحدائق العامة أو أية مرافق تديرها المدينة.

وقال المتحدث باسم حملة الحزب الليبرالي، جو بيكريل، إن اللقاء الانتخابي مع ترودو كان مقررا في مكان مقابل لساحة ناتان فيليبس سكوير، لكن عدد المشاركين ازداد بشكل كبير وانتقلوا إلى الجهة الأخرى من الشارع.