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بصوت عمرو دياب.. تركي آل الشيخ يهدي المصريين أغنية "أنا بعشقك يا مصر"

بصوت عمرو دياب.. تركي آل الشيخ يهدي المصريين أغنية "أنا بعشقك يا مصر"

"النقض" تتلقى طعنا بأحقية غير الخاضعين للخدمة المدنية لعلاوة 20%

"النقض" تتلقى طعنا بأحقية غير الخاضعين للخدمة المدنية لعلاوة 20%

وصلة مدح لجيش مصر من مذيع فلسطيني: لكم الجلالة ولنا فيكم القدوة

وصلة مدح لجيش مصر من مذيع فلسطيني: لكم الجلالة ولنا فيكم القدوة

"التعليم العالي": الرئيس وجه بالاهتمام بالتعليم والصحة وبناء الإنسان

"التعليم العالي": الرئيس وجه بالاهتمام بالتعليم والصحة وبناء الإنسان

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"التعليم العالي": "القاهرة" أصبحت بين أفضل 300 جامعة عالميا

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درجات الحرارة في واشنطن تحطم الأرقام القياسية خلال أكتوبر

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إنفوجراف.. "التخطيط" توضح كيفية طلب استخراج بيان بصلاحية موقع للبناء

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6 تسريبات في ليلة واحدة.. الإخوان بين الفشل والفبركة والإرهاب

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معقود فى نواصيها الخير .. غرائب وعجائب الخيل العربي

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"الكونتننتال".. أول مكان يستقبل جلسة عامة للنواب خارج مقر البرلمان

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