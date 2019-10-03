أعلنت الإدارة الأمريكية، أمس، اعتزامها فرض تعريفات جمركية على بعض سلع الاتحاد الأوروبي اعتبارا من الثامن عشر من شهر أكتوبر الجاري.

وذكرت شبكة "إيه بي سي نيوز" الإخبارية الأمريكية، أن تطبيق هذه التعريفات الأمريكية يأتي بعد حصول واشنطن على الضوء الأخضر من منظمة التجارة العالمية فيما يتعلق بالدعم المقدم من الاتحاد الأوروبي لشركة "آيرباص" للطائرات.

وأضافت الشبكة الأمريكية، أن الساعات المقبلة ستشهد إعلان قائمة السلع الأوروبية المستهدفة من جانب مكتب الممثل التجاري الأمريكي.

وكشف مسؤول أمريكي، رفض الإعلان عن اسمه، أن الإدارة الأمريكية تعتزم فرض تعريفات تقدر بنحو 10% على طائرات أيرباص الأوروبية الصنع، على أن تطبق تعريفات تبلغ 25% على سلع أوروبية أخرى.

كانت الإدارة الأمريكية قد، نشرت في وقت سابق، قائمة "محتملة " من السلع الأوروبية تشمل الخمور والجبن والزيتون والويسكي، ومن المنتظر أن تبلغ قيمة السلع الأوروبية المستهدفة نحو 7.5 مليار دولار أمريكي.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس، إنه يدرس التقدم بدعوى قضائية ضد تحقيق المستشار الخاص روبرت مولر بشأن التدخل الروسي في انتخابات الرئاسة الأمريكية وتواطئ ترامب المحتمل، متهما مولر بمعاملته ومساعديه بشكل غير عادل.

وأضاف ترامب، خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الفنلندي ساولي نينيستو، حسب نقلت صحيفة "ذا هيل" الأمريكية: "لقد كنا نحقق على أساس شخصي، عبر (محامي ترامب) رودي جولياني ومحامين آخرين في الفساد الخاص بانتخابات 2016 كنا نحقق في الفساد لأنني من المحتمل أن أتقدم بالعديد من الدعاوى القضائية ضد كثير من الناس المتعلقة بتحقيق الفساد في الانتخابات".

وأوضح ترامب: "لقد كنت أدرس ذلك (التحقيق) بتمعن وقوة لفترة طويلة من الوقت، كيف ولماذا بدأ، لم يكن ينبغي أن يحدث ذلك لأي رئيس أبدا، لكنني كنت أتكلم عن التحقيق من نقطة رفع دعوى قضائية كبيرة وأتكلم عن ذلك منذ مدة طويلة"، مؤكدا أن لديه "كل الحق في رفع دعوى قضائية بسبب الطريقة التي عاملوني وعاملوا الآخرين بها، لقد دمروا البعض، دمروا حياتهم باتهامات كاذبة لم تتواجد قط، وهذا هو التواطؤ".

وأشارت "ذا هيل" الأمريكية، إلى أن ترامب يتهم مولر منذ مدة طويلة بالتحيز وسوء السلوك السياسي خلال التحقيق الذي استمر نحو عامين في التدخل الروسي المحتمل في انتخابات الرئاسة الأمريكية، وعرقلة القضاء الأمريكي من قبل بعض مسئولي إدارة ترامب والمساعدين في حملته الانتخابية.