أعلنت الحكومة الأمريكية، اليوم الثلاثاء، أنها قررت تأجيل فرض تعريفة جديدة بنسبة 10% على وارداتها من الإلكترونيات الصينية حتى 15 أغسطس، ولكنها قالت إنها ستمضي قدما في فرض تعريفات جديدة، ابتداء من الأول من سبتمبر المقبل على سلع صينية بقيمة 300 مليار دولار، وقال ممثل التجارة الأمريكي روبرت لايتهايزر في بيان: "يطال التأجيل الهواتف النقالة، وأجهزة الكمبيوتر المحمولة "لابتوب"، وشاشات الكمبيوتر، وأجهزة ألعاب الفيديو وبعض الألعاب والأحذية والملابس"، وفقا لما ذكرته وكالة "فرانس برس" الفرنسية.

وفي سياق آخر، اختتمت الصين وقيرجزستان، اليوم الثلاثاء، تدريبا مشتركا لمكافحة الإرهاب تحت عنوان "التعاون-2019"، وذلك في أورومتشي عاصمة منطقة شينجيانج الويجورية ذاتية الحكم شمال غربي الصين، وذكرت وزارة الدفاع الوطني الصينية - في بيان - أن التدريب المشترك، الذي أجرته قوات الشرطة المسلحة الشعبية الصينية وحرس قيرغزستان الوطني، استهدف تعميق التعاون الأمني، ودعم القتال وقيادة العمليات المشتركة بشكل فعال فيما يتعلق بمكافحة الإرهاب وقدرات القتال الفعلي، وأوضحت أن نحو 150 ضابطا وجنديا من الصين وقيرغزستان شاركوا في التدريب المشترك.