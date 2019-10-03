لقي 5 أشخاص على الأقل مصرعهم، أمس الأربعاء، إثر تحطم مقاتلة أمريكية من طراز "إف 17"، تعود إلى فترة الحرب العالمية الثانية.

وذكر راديو "صوت أمريكا"، في نشرته باللغة الإنجليزية، أن الحادث وقع إثر محاولة قائد الطائرة، التي كانت تحمل 13 شخصا، الإقلاع بها من مطار هارتفورد بولاية كونيكتكت الأمريكية.

وأشار "صوت أمريكا" إلى أن النيران اشتعلت بالطائرة ذات الأربع محركات، فيما أسفر الحادث أيضا عن جرح أشخاص آخرين في حالة يصعب التعرف على هويتهم، فيما لم تتوافر أي تقارير عن أسباب تحطم الطائرة والتي يعود تاريخ إنتاجها إلى عام 1945.