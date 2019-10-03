وصلة مدح لجيش مصر من مذيع فلسطيني: لكم الجلالة ولنا فيكم القدوة

بمقدمة نارية تّدل على عظمة الدولة المصرية وجيشها، ألقى مذيع فلسطيني كلمات أشبه بالقصيدة في حب جيش مصر، وقال: "تماما كما تصورهم الأساطير، جنود يرفضون الانكسار، لا ينحنون إلا لوجه الله، جباههم أعلى من قمم الجبال، يفتحون عيونهم باستمرار، يسمون باسم العزيز القهار".

وأضاف المذيع عن جيش مصر، خلال فيديو أعاد رواد الـ سوشيال ميديا تداوله: "يمنون أنفسهم برضا الرحمن ولا يبتغون سوى سلامة الوطن، ذرات التراب الأرض اختلطت بدماء من سبقهم في الشهادة، تحية لهذه البذة المموهة التي طالما أرعبت أعداء هذا الوطن، تحية إجلال وتقدير لزلزلة الأرض تحت بيادتهم الطاهرة، عبرتم فيما مضى على جثث وأشلاء أعدائكم، وها أنتم تعبرون بهذا البلد إلى بر الأمان".

وتابع: "تحية لكم من كل عربي مخلص على هذه البقعة العربية المكلومة، تحية لكم يا أبطالنا في أعالي القمم وفوق الأرض وتحت الأرض، وفي عنان السماء، لنا لكم الجلالة والسلامة ولنا منكم القدوة والصحبة والمثل، جيش مصر ، خير أجناد هذه الأرض، ليكن دوما شعارنا أننا معكم".

واختتم المذيع، حديثه بقصيدة "اسلمي يا مصر إنك الفداء"، قائلا: "اسلمي يا مصر إنني الفدا، ذي يدى إن مدت الدنيا يدا، أبدا لن تستكيني أبدا، إننى أرجو مع اليوم غدا، ومعي قلبي وعزمي للجهاد ولقلبي أنت بعد الدين دين، لكي يا مصر السلامة، وسلاما يا بلادي، إن رمى الدهر سهامه، ألتقيها بفؤادي، واسلمي في كل حين".