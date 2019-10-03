"الوزراء" يُشيد بقانون البنك المركزي الجديد: القطاع المصرفي واعد

قال المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، إن قانون البنك المركزي والبنوك التجارية والذي وافق عليه مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي سيُحال إلى مجلس النواب لإقراره، موضحًا أنه لا يوجد دولة في العالم ممكن أن تنمو وتزدهر بدون الجهاز المصرفي، وذلك خلال مداخلة هاتفية في برنامج "يحدث في مصر"، على شاشة "MBC مصر"، مع الإعلامي شريف عامر.

وأضاف "سعد" أن القانون الجديد راعى المستجدات التي حدثت في مجال المصارف والبنوك خلال الـ16 سنة الماضية منذ إقرار القانون القديم في 2003، فضلًا عن وضع آلية جديدة لاختيار قيادات البنوك وَفقًا لمبادئ الحوكمة، موضحًا أن قانون البنك المركزي سيمارس أكبر قدر من الحوكمة والشفافية.

وأشار المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، إلى أن القطاع المصرفي في مصر واعد، حيث إن نسبة القروض المتعثرة في القطاع المصرفي في السنوات السابقة وصلت إلى 45%، والآن نسبة القروض المتعثرة وصلت إلى أقل من 5%، مؤكدًا أن القانون الجديد للبنك المركزي يعمل على إشراك البنوك بشكل أكبر في القطاع الاقتصادي.