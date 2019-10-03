في "تراثنا".. "إيجيكوبت" تعرض بورسلين نساء معيلات: دربناهم والربح ليهم

بين الأعمال اليدوية المختلفة والحرف التراثية والأطعمة المعروضة في معرض "تراثنا"، ظهرت تلك التحف التي يبدو أنها مصنوعة من الخشب، إلا أنها تحف من البورسلين والبوليستر، والتي تعرضها بعض النساء المعيلات، اللاتي تدربن عليها من خلال المؤسسة الاجتماعية القبطية للتنمية "إيجيكوبت"، والتي تعرض منتجاتهم كذلك في المعرض.

مايكل واصف، مسؤول التدريب في المؤسسة غير الهادفة للربح، قال لـ"الوطن"، إن المؤسسة تختص في الأساس بتدريب وتأهيل الشباب الخريجين لسوق العمل، إلا أنها في الفترة الأخيرة استهدفت النساء المعيلات "لقينا منطقة اسمها أم بيومي في شبرا فيها نساء معيلات، فعملنا برنامج لتدريبهم على صناعة تحف البورسلين".

مسؤول تدريب إيجيكوبت: دربنا 20 امرأة معيلة على صناعة تحف البورسلين ونستهدف 80 أخريات

اختارت المؤسسة 20 سيدة من بين 48 متقدمة، بعدة شروط من بينها أن يكون السن بين 18 و40 عامًا، وأن تكون متفرغة وقادرة على العمل، لتبدأ المؤسسة تدريبهن بالتعاون مع مركز أنامل مصرية للتدريب، والذي وفر مدربين ماهرين في صناعة تحف البورسلين، وتستمر مدة التدريب 20 يوما انتهت منذ أسبوعين.

الرئيس السيسي افتتح المعرض وتجول بين المعروضات وقبَّل رأس سيدة مسنة

عقب التدريب، السيدات المعيلات أنتجن مجموعة من التحف، شاركت بها المؤسسة في معرض "تراثنا" في القسم الخاص بمؤسسة أنامل مصرية، والتي شهدت إقبالًا عليها خلال اليوم الأول من الزوار "متوقعين الإقبال يزيد عليها أكتر الأيام اللي جاية بعد اليوم الأول اللي بيبقى واخد طابع رسمي أكتر".

المؤسسة التي لا تهدف للربح تستهدف تدريب عدد كبير من النساء المعيلات يصل إلى 100 سيدة قبل نهاية العام الجاري "خلال الشهرين الجايين دول هندرب عدد كبير وهنبدأ مجموعتين مع بعض في شهر أكتوبر اللي بدأ ده" في محاولة من المؤسسة لتوفير مصادر دخل لأكبر عدد ممكن من النساء المعيلات.

مسؤول التدريب في المؤسسة كشف كواليس افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي لمعرض "تراثنا"، حيث حضر في صباح اليوم واستمر حوالي ساعتين في المعرض "لف على معظم الأقسام في المعرض ووقف شوية عند بعض ذوي الاحتياجات الخاصة واتكلم معاهم وباس على راس ست كبيرة من اللي بيعرضوا بعض المخبوزات".