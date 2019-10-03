يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الخميس، طقس مائل للحرارة على السواحل الشمالية، حار على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارًا، لطيف في أول الليل، مائل للبرودة في آخره.

وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحًا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة تنشط على جنوب سيناء، كما تنشط على خليج السويس.

وعن حالة البحرين المتوسط والأحمر فتكون معتدلة، وارتفاع الموج فيهما يتراوح من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية على المتوسط جنوبية غربية، وعلى البحر الأحمر شمالية غربية.

أمطار فصل الخريف تصل لحد السيول

الدكتور أحمد عبدالعال، رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية، قال إن فصل الخريف الذى بدأ قبل أيام، سيشهد أمطارًا شديدة تصل إلى حد السيول في بعض الأماكن الصحراوية، مضيفاً أن الهيئة خاطبت جميع المحافظات للاستعداد لذلك الطقس، وتطهير مجارى ومخرات الأمطار والسيول، حتى لا تحدث أى أضرار للمواطنين والممتلكات العامة والخاصة.

وأوضح عبدالعال في تصريح سابق لـ"الوطن" أن العالم كله يعانى من التغيرات المناخية وليس مصر فقط، لكن لن تكون هناك تغيرات كبيرة في شتاء العام الحالى، مثل سيول ببعض المناطق الجبلية، وأمطار شديدة على السواحل الشمالية والوجه البحرى، وتمتد حتى القاهرة، تبدأ من فصل الخريف.

وشدد عبدالعال على أنه لا بد أن نعرف أنه لا يمكن التنبّؤ بفصل الشتاء، ونحن نعيش أول أيام الخريف، لأننا لا نستطيع تجاوز الفصول فى التوقعات، لذلك نُرسل التحذيرات إلى المحافظات مطلع كل فصل، للتعامل مع الظواهر الجوية المتوقعة، حتى لا يُفاجأ أحد بالطقس.

وأشارعبدالعال إلى أن فصل الخريف من أجمل فصول السنة، وأكثرها استقراراً، وأعتقد أنه سيكون أشبه خريف العام الماضى، ولن نشاهد أى عواصف ثلجية كما يدّعى البعض، وأبرز الظواهر الجوية التى ممكن أن نشاهدها فيه هى سقوط أمطار شديدة، تصل إلى حد السيول، فى بعض المناطق الجبلية، وهذه من السمات العامة، التى يتسم بها فصل الخريف كل سنة.

توقعات طقس الشتاء القادم وموعد ارتداء الملابس الشتوية

الدكتور إبراهيم عطا، رئيس الإدارة المركزية للتحاليل والتنبؤات بهيئة الأرصاد الجوية تحدث عن توقعات الطقس لفصل الشتاء المقبل، مشيرًا في تصريحات سابقة لـ"الوطن" أنه سيبدأ جغرافيا يوم 21 ديسمبر 2019، مشيرًا أنه من المتوقع عدم وجود تغيير في درجات الحرارة عن موسم الشتاء السابق أو الأسبق: "مفيش أي تغييرات".

وأكد عطا أن فصل الخريف الموجود حاليًا يطلقون عليه "انتقالي" أي أنه ينقل من فصل الصيف الحار إلى فصل الشتاء البارد، قائلا: "بيبقى فيه صفات الفصلين مرة تجيلك موجة حارة ومرة تجيلك باردة".

وأوضح أنه لايزال هناك مدة طويلة على دخول فصل الشتاء وارتداء الملابس الشتوية: "لسه بدري على أن الواحد يتقل ولا شهر ونص".

وعن بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر، جاءت كالتالي:

القاهرة 22 34

شبين الكوم 22 34

طنطا 21 33

دمنهور 19 32

الإسكندرية 18 33

بلطيم 18 32

مطروح 19 31

بورسعيد 23 31

دمياط 23 30

الزقازيق 20 34

الاسماعيلية 19 34

السويس 21 33

العريش 20 30

شرم الشيخ 26 34

الغردقة 23 35

مرسى علم 25 32

الفيوم 22 34

بني سويف 21 34

المنيا 18 35

أسيوط 19 35

سوهاج 20 35

قنا 21 36

الأقصر 21 38

أسوان 22 40