تستعرض "الوطن" فعاليات وأحداث، اليوم الخميس 3 أكتوبر، في مصر والوطن العربي والعالم، والتي جاءت على النحو التالي:

محافظ الجيزة يفتتح موقع "شارع 306" بالدقي

يفتتح محافظ الجيزة موقع "شارع 306" بالدقي، وهو أول موقع للمشروع بالمحافظة، لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال، والذى تنفذه شركة أسواق مصر إكسبريس للتطوير والإدارة التابعة لصندوق "تحيا مصر" بشارع وزارة الزراعة أمام متحف الزراعة.

البنك المركزي يستعرض مشروع قانون البنوك الجديد

يعقد البنك المركزى المصري مؤتمرا صحفيا لاستعراض مشروع قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والمعروف باسم "قانون البنوك" بعد موافقة مجلس الوزراء عليه اليوم الأربعاء تمهيدا لإحالته إلى مجلس النواب لمتاقشته والتصديق عليه.

رئيس الأوبرا يفتتح معرضاً جماعياً بعنوان "في حب الأوبرا"

يفتتح رئيس الأوبرا معرضاً جماعياً بعنوان "في حب الأوبرا" لعدد من التشكيليين المصريين والعرب والأجانب ضمن الاحتفالات بالعيد الـ31 لدار الأوبرا المصرية ويقام بقاعتى صلاح طاهر وزياد بكير.

ويستمر المعرض حتى الجمعة 11 أكتوبر ويضم أكثر من 100 عمل فني متنوع ويجمع ألوان من الاتجاهات والمدارس التشكيلية كما يصاحبه ندوة بعنوان "الفن حياة"، وتقام في السادسة مساء الثلاثاء 8 أكتوبر بقاعة صلاح طاهر، وتستضيف الكاتبة الصحفية والناقدة الفنية كريمان حرك، الدكتور أحمد عبد الله استشاري الطب النفسي، الفنان الدكتور طه القرني ويتخللها فقرات غنائية وموسيقية لعازف العود هاني الجيزاوي.

متحف قصر محمد علي بالمنيل ينظم معرضا للاحتفال بذكرى نصر حرب أكتوبر

ينظم متحف قصر محمد علي بالمنيل معرضا مؤقتا للاحتفال بذكرى نصر حرب أكتوبر المجيدة، تحت عنوان "خلي السلاح صاحي"، يتم خلاله عرض مجموعة نادرة من أجمل وأروع الأسلحة والسيوف والخناجر التى كان يقتنيها محمد علي باشا داخل قصره.

العرض المسرحي "القطط" على مسرح ميامي

يستضيف مسرح ميامي بشارع طلعت حرب، العرض المسرحى "القطط"، والذي تقدمه فرقة المسرح القومي للأطفال، وذلك في تمام الساعة السابعة مساء.

عرض الفيلم الوثائقي "الرواية والسينما المصرية - نجيب محفوظ رائدا" بالهناجر

تستضيف قاعة سينما الهناجر، التابعة لقطاع صندوق التنمية الثقافية فى تمام الساعة السابعة مساء، صالون السينما الوثائقية بعنوان "الرواية والسينما المصرية - نجيب محفوظ رائدا".

حفل الشيخ محمود التهامي على المسرح المكشوف بدار الأوبرا

يستضيف المسرح المكشوف بدار الاوبرا المصرية حفل إنشاد دينى للشيخ محمود التهامى ويقام الحفل فى تمام الساعة الثامنة مساء .

منافسات الأسبوع الثانى من بطولة الدوري المصري

تقام مباراة كرة القدم بين فريقى "طنطا وبيراميدز"، على استاد طنطا في تمام الساعة الثالثة عصرا، وتقام مباراة كرة القدم بين فريقى "مصر المقاصة والزمالك"، على استاد السلام في تمام الساعة الثامنة مساء، وذلك ضمن منافسات الأسبوع الثاني من بطولة الدوري العام.