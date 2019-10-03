أعلن العقيد أركان حرب تامر الرفاعي المتحدث العسكري أنّ المركز الطبي العالمي يستضيف في الفترة من 2 حتى 5 نوفمبر 2019، الخبير الهندي الأستاذ الدكتور ماهيشا كانسيلا خبير علاج أمراض وآلام العمود الفقري بالمناظير الجراحية دون فتح جراحي وتخدير.

ويناظر الخبير حالات استئصال الغضروف القطني والعنقي بالمنظار دون شق جراحي ودون تخدير ودون غرز وحقن الفقرات بالأسمنت الطبي في حالات الكسور والأورام، وحقن الغضاريف والمفاصل والأعصاب في حالات آلام العمود الفقري وتثبيت الفقرات بالتدخل المحدود، حسبما أوضح المتحدث العسكري عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

وأوضح المتحدث العسكري أنّ الخبير يناظر الحالات بالعيادة التحضيرية يومي الإثنين والأربعاء من الساعة (3 م - 5 م).