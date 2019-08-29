صرح عقيد أركان حرب تامر الرفاعي، المتحدث العسكري، أن المركز الطبى العالمى، يستضيف الخبير الهندى الأستاذ الدكتور ماهيشا كانسيلا خبير علاج أمراض وآلام العمود الفقرى بالمناظير الجراحية دون فتح جراحى بدون تخدير.

وأوضح "الرفاعي"، عبر صفحته الرسمية على "فيس بوك"، أن الخبير الهندي سيجري جراحات استئصال الغضروف القطنى والعنقى بالمنظار بدون شق جراحى ودون تخدير وبدون غرز، وحقن الفقرات بالأسمنت الطبى فى حالات الكسور والأورام وحقن الغضاريف والمفاصل والأعصاب فى حالات آلام العمود الفقرى وتثبيت الفقرات بالتدخل المحدود.

وقال إن كانسيلا سيكون موجودا فى الفترة من 7 - 10 من شهر سبتمبر المقبل، وتناظر الحالات بالعيادة التحضيرية يومى الإثنين والأربعاء من الساعة ( 3 م - 5 م ).