شهد الدكتور عصام الكردي، رئيس جامعة الإسكندرية، اليوم، حضور حفل ختام ملتقى الإسكندرية المسرحي للهواة الذي نظمته فرقة العاملين بالجامعة "دورة الفنان الراحل كرم مطاوع"، وشارك فيه هواة من عدة جامعات، بالإضافة لفرق التمثيل الحرة، وبلغ عدد العروض المقدمة خلال الملتقى 30 عرض مسرحي تأهل منهم 8 عروض.

وهنأ الكردي الحضور بمناسبة ذكرى انتصارات أكتوبر متمني أن يظل تاريخ مصر مليئ بالانتصارات، معربا عن سعادته لمشاركته في تكريم اسم فنان قدير من رموز وعلامات المسرح والسينما المصرية، وهو الفنان كرم مطاوع، الذي تميزت مسيرته الفنية بالعطاء والتنوع.

شهد الحفل تكريم عدد من الشخصيات التي ساهمت بدور متميز في إقامة الملتقى بالإضافة إلى توزيع الجوائز المالية وشهادات التقدير على الفرق الفائزة.

وشارك في الحفل الدكتور هشام جابر نائب رئيس جامعة الإسكندرية لشئون التعليم والطلاب، وحسام الدباس قنصل فلسطين بالاسكندرية، ويوسف اسماعيل رئيس المسرح القومى، واللواء محمد نور قائد عملية كبريت خلال حرب أكتوبر، والدكتور محمد زميل صاحب مبادرة زكاة العام، والسيد تامر حسين مدير المعهد المصرفي فرع الإسكندرية، والدكتور محمد بلال مدير مركز التطوير الوظيفي وريادة الأعمال بالجامعة، وأشرف حافظ أمين عام جامعة الإسكندرية، ولفيف من رواد المسرح القومي.