وجّهت وزارة الإنتاج الحربي، الدعوة للشركات المجرية لزيارة مصر لتحديد سبل التعاون التي يمكن البدء فيها بين الطرفين، بما يُسهم في تنفيذ مشروعات قومية تخدم الاقتصادين المصري والمجري.

ويأتي ذلك بعدما تلقت الوزارة رغبات العديد من الشركات المجرية للتعاون في العديد من المجالات، مثل إنتاج الصلب، وتصنيع معدات الميكنة الزراعية، وإقامة محطات معالجة مياه الصرف الصحي، وتنفيذ وحدات تنقية مياه الشرب الصغيرة ومكوناتها، ووحدات توليد الكهرباء الصغيرة، والمعدات الطبية، وأنظمة التأمين والأمن السيبراني، وتصنيع طنابير عجل عربات النقل.

كان وزير الدولة للإنتاج الحربي، بحث مع بيليز هيندريش رئيس الهيئة المجرية لدعم الصادرات، والسفير المجري، وممثلي 21 شركة مجرية، التعاون في التصنيع المشترك لعدد من الموضوعات خلال الشهر الماضي.

وبحث وزير الدولة للإنتاج الحربي، مع بيتير كيفيك، سفير دولة المجر بالقاهرة أمس، سعي الوزارة للتعاون مع شركات مجرية جديدة من خلال دراسة ومناقشة أوجه التعاون المشتركة وتحديد سبل التعاون التي يمكن البدء بها بين الطرفين.

وقال السفير المجري في تصريحات صحفية عنه عقب اللقاء اليوم، إنّ منتدى الأعمال "المصري – المجري" المنعقد خلال الشهر الماضي، شهد التأكيد على ضرورة تعزيز العلاقات الاستثمارية بين البلدين تمهيداً لبدء مشروعات مشتركة وضخ استثمارات جديدة.

وأضاف بيتر أنّه يسعى إلى دعم الشركات المجرية للتعاون مع شركات الإنتاج الحربي، لما لها من دور حيوي وفعال في تعميق وتوطين الصناعة وباعتبارها إحدى الكيانات الصناعية المهمة في الدولة، والتي تقوم بالتعاون وعقد الشراكات مع مختلف الدول الأجنبية والعربية ولها تعاون ناجح مع الشركات المجرية.

وأعرب عن رغبة بعض الشركات المجرية في التعاون مع شركات الإنتاج الحربي لتوطين صناعة أنظمة التحكم في المرور بالمدن، وكذلك أنظمة تأمين الحدود والأمن السيبراني.