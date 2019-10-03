تفقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء صباح اليوم، معرضا للتجهيزات المكتبية بمقر الهيئة العربية للتصنيع، لتأثيث وتجهيز المباني الإدارية في الحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة، يرافقه وزيرة التخطيط، ووزير التنمية المحلية، ووزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ورئيس الهيئة العربية للتصنيع.

وتأتي الزيارة في إطار تنفيذ تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي، للحكومة للإسراع بتجهيز مباني ومقار الوزارات ومختلف أجهزة ومؤسسات الدولة بالعاصمة الإدارية الجديدة بالتجهيزات المكتبية، وأعد المعرض تحالفا تقوده الهيئة العربية للتصنيع من مصانع الهيئة وكبرى شركات الأثاث المصرية الخاصة.

وأشاد رئيس الوزراء خلال تفقده عينات تأثيث الحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة بالمعرض، الذي ضمّ منتجات مصانع الهيئة العربية للتصنيع وشركات: موبيكا، وموم، وفيوتشر، وود أند ستيل، بجودة المنتجات وتميزها بالحداثة وملاءمتها للاحتياجات الإدارية، مؤكدا اهتمام الدولة بتشجيع الصناعة الوطنية، ومشددا على ضرورة الالتزام بأعلى معايير الجودة العالمية، والتوقيتات الزمنية للتسليم.

وشدد رئيس الوزراء على تنفيذ توجيهات الرئيس السيسي بشأن تشجيع المنتج المحلي وتأثيث المباني الحكومية بالعاصمة الإدارية الجديدة من خلال منتجات مكتبية صناعة مصرية، لافتا إلى أنّ هناك متابعة دورية عبر لجان عمل لملفات الانتقال الحكومي للعاصمة الإدارية الجديدة، سواء ما يتعلق بتنفيذ المباني الحكومية وتأثيثها، وتوصيل جميع المرافق والبنية الأساسية بوجه عام، ومنظومة التحول الرقمي والميكنة.

وكلف مدبولي بعقد اجتماع قريبا يتم من خلاله الاتفاق على التصميمات المطلوبة للوحدات المكتبية بالحي الحكومي، وإعدادها، لسرعة التعاقد مع الشركات وبدء التنفيذ.

من جانبهم أعرب مسؤولو كبرى شركات الأثاث، المشاركون بتحالف الهيئة العربية للتصنيع، عن تطلعهم لتقديم أفضل المنتجات المكتبية التي تلبي إحتياجات ومتطلبات العاصمة الإدارية الجديدة، مؤكدين دعم ومساندة الحكومة لكافة مجهودات الشركات المصرية للنهوض بالصناعة المصرية الوطنية في المجالات كافة.