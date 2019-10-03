انطلقت الحملة الدعائية للجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية التونسية، اليوم الخميس، التي يتنافس فيها قيس سعيد أستاذ القانون الدستوري، ونبيل القروي أحد كبار رجال الأعمال، والتي من المقرر إجراؤها 13 أكتوبر الجاري داخل تونس، وأيام 11 و12 و13 أكتوبر خارجها، على أن يكون الصمت الانتخابي يومي 12 و13 أكتوبر.

وتعد الانتخابات الرئاسية الحالية، هي ثاني انتخابات رئاسية تشهدها تونس، منذ الإطاحة بالرئيس الأسبق زين العابدين بن علي عام 2011.

كانت الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية جرت، في الخامس عشر من سبتمبر الماضي، وأسفرت عن تصدر قيس سعيد القائمة بعد حصوله على نسبة 18.4% من أصوات الناخبين، ثم تلاه نبيل القروي، الذي حصد نسبة 15.6% من أصوات الناخبين ، ليتقرر خوض كلا المرشحين جولة إعادة.

ووفقا للنظام الانتخابي في البلاد فإنه حال فشل أي مرشح في الحصول على الأغلبية اللازمة في الجولة الأولى، فإنه يتم إجراء جولة إعادة فاصلة بين المرشحين اللذين حصلا على أكبر عدد من الأصوات.

يذكر أن رئيس الجمهورية ينتخب لمدة 5 أعوام، ولا يجوز توليه المنصب لأكثر من دورتين كاملتين متصلتين أو منفصلتين.