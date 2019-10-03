يستقبل وزير التجارة والصناعة نظيره الروسي السيد دينيس مانتروف، وزير الصناعة والتجارة، الذي يزور القاهرة لمدة يومين، خلال الفترة من 8 - 9 أكتوبر الجاري، يلتقي خلالها عددًا من المسؤولين بالحكومة المصرية؛ لبحث مستقبل التعاون الاقتصادي المشترك وعدد من الملفات المطروحة على أجندة الأعمال "المصرية - الروسية" خلال المرحلة الحالية.

ويترأس الوزيران أعمال الدورة الثانية عشرة للجنة "المصرية - الروسية" المشتركة للتعاون التجاري والاقتصادي والعلمي والتقني؛ لمناقشة سبل تنمية وتعزيز أواصر التعاون في مجالات الاقتصاد والتجارة والتمويل والصناعة والاستثمار والطاقة والتعليم والزارعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والصحة والنقل والسياحة وغيرها من المجالات محل الاهتمام المشترك.

كما يفتتح الوزيران فعاليات المعرض والمنتدى التجاري للأسبوع الصناعي الكبير Big Industrial Week، والذي يعقد خلال الفترة من 8 إلى 10 أكتوبر الجاري وتنظمه مجموعة فورميكا الروسية على مساحة 5 آلاف متر مربع بمركز مصر للمعارض الدولية وبمشاركة أكثر من 110 من الشركات الصناعية الكبرى والشركات الصغيرة والمتوسطة يمثلون 7 دول هي روسـيا ومصر وألمانيا وفرنسا والصين والهند وبيلاروسيا؛ لعرض أحدث منتجاتها وابتكاراتها الصناعية في مجالات صناعة الآلات والمعدات، والتقنيات الزراعية، وميكنة الإنتاج، ومعدات الطاقة، والبترول والغاز.

ويعد الأسبوع الصناعي الكبير أحد أهم المعارض المتخصصة في مجال الصناعات الهندسية حيث يقام على غرار نظيره الروسي INNPROM والذي يعتبر من أكبر المعارض الصناعية في روسيا، حيث من المقرر أن تكون روسيا الاتحادية هي الدولة الشريكة في تلك الدورة من المعرض.

ومن المقرر أن تستضيف القاهرة أيضا، خلال الفترة من 8 - 10 أكتوبر الجاري، فعاليات الجولة الثالثة لمفاوضات إبرام اتفاق التجارة الحرة بين مصر ودول الاتحاد الأوراسي، والتي ستتناول موضوعات التجارة في السلع وقواعد المنشأ والمعالجات التجارية وتسهيل التجارة إلى جانب موضوعات الصحة والصحة النباتية والعوائق الفنية أمام التجارة، وكانت فعاليات الجولة الأولى عقدت بالقاهرة خلال شهر يناير الماضي، كما عقدت فعاليات الجولة الثانية خلال شهر أبريل الماضي بالعاصمة الروسية موسكو.