للمشاهدة والتثقيف.. "تراثنا" أول متحف مؤقت للتراث الشعبي والحرفي

نسيج وفخار ونحاس وسعف، الأدوات الشعبية والحرفية المصرية يضمها متحف تراثنا، أول متحف مؤقت للتراث الشعبي والحرفي مقام على هامش معرض تراثنا للحرف اليدوية بأرض المعارض في التجمع الخامس.

أسامة غزالي: عرضت الفكرة على تنيمة المشروعات وتحمسوا ومتاح لـ6 أكتوبر

بعض اللقطات من حياة سيوة وسيناء والشلاتين والنوبة والصعيد والريف والواحات، يعرضها المعرض، بحسب حديث أسامة الغزالي، صاحب فكرته بالمعرض، لـ"الوطن"، إذ عرض الفكرة على جهاز تنمية المشروعات الذي تحمس لها.

المتحف مقسم إلى 4 أقسام على مساحة 250 مترا، إذ يحكي عن مراحل الأدوات القديمة المستخدمة في صناعة النسيج وتطورع، والقسم الثاني مختص بالفخار المتنوع في مصر، والقسم الثالث للنحاس المصري وفنونه وطرق استخدامه في الزينة والإضاءة والديكور، وأخيرًا قسم السعف من النخيل وكيفية صناعة منتجات منه، وتوجد لوحات تعريفية بالتراث المعروض.

المشاهدة والمعرفة والتثقيف أهداف وجود المتحف، إذ وجده فرصة تعبير عن ثراء التنوع الشعبي الجغرافي، وهو متاح للجمهور من من يوم 3 إلى 6 أكتوبر يوميا من الساعة 10 صباحًا إلى 9 مساءً يوميا.

ويعتبر معرض "تراثنا" من أكبر المعارض المتخصصة في مجال الحرف اليدوية والتراثية، والذي يضم نحو 500 عارض في هذا المجال، في إطار تنفيذ استراتيجية الدولة التي تهدف إلى دعم هذه الفنون الحرفية وعرض منتجاتها المتميزة، وفتح آفاق أوسع لانتشارها وتطورها، وتشجيع الشباب على تعلم هذه الحرف والفنون اليدوية الراقية، وإتقانها وإقامة مشروعات صغيرة أو متناهية في الصغر في هذا المجال توفر لهم فرص عمل مربحة ومستقرة.

وافتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي المعرض، أمس، والتقى في أثناء تفقده المعرض بمعظم العارضين وأصحاب المشروعات من مختلف المحافظات، شجعهم على التوسع وزيادة الإنتاج لتوفير فرص عمل جديدة ولنقل خبراتهم الفنية والصناعية لصغار الحرفيين ورفع قدراتهم التصنيعية لتلائم احتياجات السوق الداخلي والخارجي؛ لتحقيق أعلى عائد ممكن لهم، ولتكون من أهم دعائم التنمية التي تخدم الاقتصاد الوطني.