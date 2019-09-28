"تراثنا".. معرض لـ جهاز تنمية المشروعات أكتوبر المقبل

يقيم جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر معرض "تراثنا" الذي يعد من أكبر معارض المنتجات التراثية والحرف اليدوية التي تقام بمصر، ويقام على مساحة 10 آلاف متر ويشارك فيه 500 مشروع وجمعية أهلية من المهتمين بهذه الصناعات التراثية.

تبدأ فاعليات المعرض من مساء 2 أكتوبر وحتى 6 أكتوبر بمركز مصر للمعارض الدولية بمحور المشير بالتجمع الخامس، ويتيح المنتجات التراثية المصرية المتميزة من جميع محافظات الجمهورية.

وقالت الدكتورة نيفين جامع الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، إن الدولة تولي اهتماما بقطاع المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر بشكل عام والصناعات التراثية واليدوية بشكل خاص.

ويعمل المعرض من الناحية الاقتصادية على مساعدة العاملين في هذه المجالات الحرفية والفنية النادرة علي تسويق منتجاتهم داخليا وخارجيا، مما يشجعهم علي التوسع وزيادة الإنتاج وتوفير فرص عمل جديدة ونقل خبراتهم الفنية والصناعية لصغار الحرفيين ورفع قدراتهم التصنيعية لتلائم احتياجات الأسواق العالمية لتكون من روافد التنمية التي تخدم الاقتصاد الوطني.