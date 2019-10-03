توقع الدكتور إبراهيم عطا المتحدث باسم الأرصاد الجوية، أن يشهد الطقس حالة من الاستقرار منذ نهاية الأسبوع وحتى الأحد المقبل، خاصة في أثناء الليل، فضلا عن اعتدال في درجات الحرارة.

وأضاف عطا خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية داليا أشرف مقدمة برنامج "8 الصبح" على قناة "Dmc"، أنّ درجة الحرارة على مختلف الأنحاء تتراوح بين 22 إلى 25 درجة مئوية.

وأكد المتحدث باسم الأرصاد الجوية أنّ طقس اليوم مائل للحرارة، مع زيادة في معدلات الحرارة بين درجة إلى درجتين على الأنحاء كافة، لافتا إلى أنّ درجة الحرارة على السواحل الشمالية الغربية 33 درجة مئوية، بينما تصل على السواحل الشمالية الشرقية وشمال سيناء 31 درجة، وعلى القاهرة والدلتا والوجة البحري 34 درجة، الغردقة وجنوب سيناء 35 درجة، شمال الصعيد 34 درجة مئوية.

وأوضح المتحدث باسم الأرصاد الجوية، أنه بداية من غد، الجمعة، وبعد غد، سيشهد الطقس انخفاضا في درجات الحرارة ما بين درجة إلي درجتين وصولا إلى درجات الحرارة العادية.