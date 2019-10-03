أعلن القس بولس حليم المتحدث الرسمي باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، إن البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، شارك في احتفالات مصر بانتصارات أكتوبر المجيدة مع كبار رجال الدولة وقادة القوات المسلحة، صباح اليوم.

وأوضح أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وضع إكليل الزهور على قبر الجندي المجهول في النصب التذكاري، تخليدًا لذكرى الأبطال الذين حققوا النصر واستعادة الأرض يوم السادس من أكتوبر 1973.

يذكر أن البابا تواضروس، أشاد خلال بداية عظته الأسبوعية، مساء أمس، والذي أقيم بكنيسة السيدة العذراء والقديس الأنبا رويس بالكاتدرائية المرقسية في العباسية، بنصر أكتوبر 1973، منوهًا بأهمية أن يعرف الشباب تاريخ هذه الفترة المجيدة والتي سبقتها نكسة مؤلمة، مشيرًا إلى أن هذا الانتصار والانكسار الذي سبقه كانا سببًا في وحدة الشعب المصري.